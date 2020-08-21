Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcuların, dayanıklılığa yönelik dörde dört, beşe beş ve altıya altı dar alan oyunları oynadığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı futbolcuların, akşam antrenmanında ise taktik ağırlılıklı çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Antrenmanda, teknik heyete 6 yıl sonra tekrar katılan ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin de yer aldığı aktarıldı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.