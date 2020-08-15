Galatasaray'dan transfer hamlesi! Görüşmeler başladı

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15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:03:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:10:00

Galatasaray Elabdellaoui'yi KAP'a bildirdi

Kaynak: AA

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Galatasaray Kulübü, bonservisi elinde olan Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Omar Elabdellaoui’nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.

Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.

OMAR ELABDELLAOUİ, İSTANBUL’A GELDİ

Galatasaray’ın görüşmelere başladığı Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, İstanbul’a geldi.

Norveçli futbolcu, Yunanistan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrıldı. 28 yaşındaki sağ bek bugün İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden giriş yapan Omar Elabdellaoui, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

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