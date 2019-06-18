Galatasaray dört gözle Sevilla'nın Dani Ceballos'u transfer etmesini bekliyor

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Yeni sezona Julen Lopetegui ile girecek olan ve tecrübeli teknik direktörle transfer çalışmalarına devam eden Sevilla’da Galatasaray’ı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

SEVİLLA BANEGA'NIN YERİNİ CEBALLOS İLE DOLDURACAK

Önümüzdeki sezon La Liga’ya damga vurmak isteyen Endülüs temsilcisi, Real Madrid’de oynayan Dani Ceballos’la ilgilenirken, 22 yaşındaki futbolcunun eski hocası Lopetegui ile çalışmaya sıcak baktığı belirtildi. 2017’de Real Betis’ten 17 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Ceballos orta sahada görev alırken, Sevilla’nın yıldız oyuncuyu kadrosuna katması halinde Banega’nın gidişine onay vereceği ifade edildi.

8 VE 10 NUMARA OYNAMA YETENEKLERİNE SAHİP

Geçtiğimiz sezon Real Madrid’de 32 maçta 3 gol 1 asistlik performans ortaya koyan Ceballos 8 ve 10 numara oynama yeteneklerine sahip. İspanya Milli Takım kadrosuna da çağrılmayı başaran genç futbolcunun bonservis bedeli 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.