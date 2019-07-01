Galatasaray’da son dakika transfer haberleri (1 Temmuz)

Galatasaray’da transfer gündeminin ilk sırasında Ever Banega yer alıyor. Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanırken Cimbom transferi takas yoluyla bitirmeye çalışıyor. Forvet girişimlerini de sürdüren Galatasaray, Vincent Aboubakar için Porto ile görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray’ın tüm bu transferlere kaynak sağlayabilmesi için öncelikle Mbaye Diagne’yi satması gerekiyor.

İŞTE GALATASARAY’IN SON DAKİKA TRANSFER GÜNDEMİ (1 TEMMUZ)

GALATASARAY ONYEKURU’YA KAVUŞUYOR

Geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak takıma gelen ve gösterdiği performansla kazanılan çifte kupada başrolü oynayan Nijeryalı oyuncu, yeni yılda da Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. İstanbul’da mutlu olan 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın yeniden kiralama teklifini kabul etmeyen Everton’a menajeri aracılığıyla gönderdiği mesajda resti çekti ve İngiliz kulübünü ikna etti.

ABOUBAKAR İÇİN PORTO’YA YENİ TEKLİF

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Porto’dan Vincent Aboubakar için tüm kozlarını masaya sürdü. 15 milyon euro bonservis bedeli talep eden Porto’ya öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan Galatasaray’ın bu teklifi reddedildi. Sarı-Kırmızılılar bunun ardından tıpkı Luyindama transferinde olduğu gibi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Buradaki rakam ise 3+7 milyon euroydu. Porto Kulübü, düşünmek için süre istedi.

EVER BANEGA’DA KIRAN KIRANA PAZARLIK SÜRÜYOR

SARI-KIRMIZILI taraftarların dört gözle yolunu beklediği Ever Banega’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Yönetimi, Arjantinli orta saha oyuncusu için Fernando’yu önermişti. Ancak Sevilla, bu teklifin yeterli olmadığını belirtti. İspanyollar, Fernando artı 2.5 milyon euro talep etti. Finansal Fair Play sebebiyle satmadan bonservisle futbolcu alamayan Galatasaray, şu anda eksi hanelerde... Şu ana kadar Luyindama için 5 milyon, Nijeryalı stoper Ozornwafor’a da 300 bin euro ödendi.

DIAGNE GALATASARAY’IN ELİNİ KOLUNU BAĞLADI

Galatasaray’da Mbaye Diagne’nin satılması bekleniyor. Buradan gelecek olan parayla hem eksilerdeki transfer bütçesi sıfırlanacak hem de yeni takviler için kaynak bulunacak. Sevilla Kulübü’yle, Galatasaray Kulübü arasındaki pazarlıklar devam ediyor. İspanyollar, Banega’nın bire bir Fernando’yla takas edilmesini kesinlikle istemiyor. Bu sebeple Galatasaray cephesi de talep edilen 2.5 milyon euroyu mümkün olduğunda aşağı çekmeye çalışıyor. Banega ve Fernando cephesinde ise sorun bulunmuyor.

BANEGA GALATASARAY’LA, FERNANDO DA SEVİLLA’YLA ANLAŞTI

Fernando Sevilla’yla, Banega ise Galatasaray’la mali koşullarda tam olarak anlaşma sağladı. İki futbolcu da kulüpler arasındaki pazarlıkların tamamlanmasını bekliyor. Fernando, Galatasaray’la üst üste 2 yıl şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Ancak geçtiğimiz sezonun özellikle ilk yarısında gösterdiği performans çokça eleştirildi. İkinci devrede performansını artırsa da Teknik Direktör Fatih Terim tarafından satış listesine kondu. Fernando, 2 sezon önce M. City’den transfer edilmişti.