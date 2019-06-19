Galatasaray, Christian Luyindama'nın bonservisini aldı ve 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın devre arasında Standard Liege'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Christian Luyindama'da sıcak bir gelişme yaşandı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

De Standaard'ın haberine göre Galatasaray, Luyindama'nın 6 milyon euroluk opsiyonunu kullandı ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı ekibin resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Şimdilerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanan 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon Galatasaray formasıyla ligde 11 maça çıkmıştı.

Galatasaray'ın opsiyonu kullanmak için 30 Haziran'a kadar süresi bulunuyordu.

(Ajansspor)