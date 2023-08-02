02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:52:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:52:00
Galatasaray, Caner Doğan'la profesyonel sözleşme imzaladı
Kaynak: AA
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Galatasaray Kulübü, altyapı oyuncularından Caner Doğan'la profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Caner Doğan ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." denildi.
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