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Galatasaray, Caner Doğan'la profesyonel sözleşme imzaladı
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02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:52:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:52:00

Galatasaray, Caner Doğan'la profesyonel sözleşme imzaladı

Kaynak: AA

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Galatasaray Kulübü, altyapı oyuncularından Caner Doğan'la profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Caner Doğan ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Etiketler : galatasaray caner doğan profesyonel sözleşme
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