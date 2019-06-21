Galatasaray, Bolasie ile prensip anlaşmasına vardı

Şener ve Babel'i KAP'a bildirmeye hazırlanan Galatasaray, sol kanat bölgesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom ,bonservisi Everton'da olan Onyekuru'nun transfer edilememesi durumunda rotasını belirledi.

BONSERVİSİ ELİNDE

İlk hedef, kariyerinde Aston Villa, Everton ve Crystal Palace gibi Premier Lig takımlarının formalarını da giyen Yannick Bolasie.

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılıların, Onyekuru alınamazsa hemen transfer edileceği belirtildi. (Ensonhaber)