Galatasaray, Bolasie ile prensip anlaşmasına vardı
Onyekuru'nun takımdan gitme olasılığına karşı çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Yannick Bolasie ile prensip anlaşmasına vardı.
Şener ve Babel'i KAP'a bildirmeye hazırlanan Galatasaray, sol kanat bölgesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom ,bonservisi Everton'da olan Onyekuru'nun transfer edilememesi durumunda rotasını belirledi.
BONSERVİSİ ELİNDE
İlk hedef, kariyerinde Aston Villa, Everton ve Crystal Palace gibi Premier Lig takımlarının formalarını da giyen Yannick Bolasie.
Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılıların, Onyekuru alınamazsa hemen transfer edileceği belirtildi. (Ensonhaber)
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