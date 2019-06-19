Galatasaray birinci golcü olarak 'Chicharito' lakaplı Javier Hernandez için girişimlere başladı

Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan'a satmaya çalışan Galatasaray'da Fatih Terim, bir diğer golcüsü Kostas Mitroglou'nu yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Mitroglou yerine alternatif forvet olarak Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i isteyen sarı-kırmızılılar, birinci golcü olarak 'Chicharito' lakaplı Javier Hernandez için girişimlere başladı.

ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ

Bu transferin perde arkasını ise Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ortaya çıkardı. Dün Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun ödül törenine katılan Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" dedi ve o ismin Meksikalı ünlü golcü Chicharito olduğu öğrenildi. Chicharito'nun menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Albayrak, 31 yaşındaki santrforun şartlarını öğrendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE

Dursun Özbek, Ocak 2018'de Mustafa Cengiz'e karşı seçimi kazansaydı Chicharito Galatasaray'a gelecekti. Bir buçuk sene sonra tekrar sarı-kırmızılı kulübün gündemine giren Meksikalı yıldız, geride kalan sezonda West Ham'da 25 Premier Lig maçına çıktı ve 7 gol-3 asistlik bir performans sergiledi. İngiliz ekibi ile 1 yıl sözleşmesi kalan Chicharito'yu Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir hücum oyuncusu olarak görüyor.

(Sabah)