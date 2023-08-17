VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor
Almanya, Danimarka Başbakanı'nın ziyaretinden önce Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonları kınadı
Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı
"Ülkemizi dünyada 8'inci YHT işletmecisi konumuna yükselttik"
İranlı kadın yolcunun iç çamaşırı ve ayakkabısına gizlenmiş pırlanta ele geçirildi
Stratejik farklılıkların pragmatizmle aşıldığı Cezayir-ABD ilişkileri
17 Ağustos 2023 Perşembe 14:50:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 14:50:00

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Beşiktaş'ın transfer videosuna tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini açıkladığı videoda sarı-kırmızılılara ilişkin yer alan görüntülere tepki gösterdi.

Başkan Özbek, Galatasaray Adası'nda Sixt ile yapılan sponsorluk sözleşmesinin imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Beşiktaş'ın paylaşımıyla ilgili şöyle konuştu:

    "Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Böyle bir yakıştırma yaparken camiayı iyi tanımak lazım. Galatasaray, 500 yılı aşkın mazisi, gelenekleri ve etik değerleri olan bir kurum. Bu ülkeye değerli devlet adamları, bilim insanları yetiştirmiş, her konuda bu ülkenin önünü açan kişilere ev sahipliği yapmış, binlerce gencimize Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in değerlerini öğretmiş bir kurum. Ayrıca onunla da yetinmemiş, bu ülke için canını Çanakkale ve Kafkaslar'da veren talebeleri yetiştirmiş. Hep göğsümüz kabararak, 'Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür.' diyoruz. Cumhuriyet'in yüzü olan bir kurumu bir terör örgütü ile ilişkilendirmek, onunla bir iş birliği varmış anlamına gelecek yorumlar yapmak, görüntüler paylaşmak, onunla yan yana getirmek dünyanın en saçma işi. Büyük bir hadsizlik ve gaf. Bunun Galatasaray'ı tanımamakla ilgili olduğunu düşünüyorum."

    Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Özbek, "Bu eli kanlı terör örgütü ile ülkemiz çok büyük sıkıntılar yaşadı. Niye hala bu terör örgütünün değirmenine su taşıyacak şekilde bazı yakıştırmalar yaparak ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz? Bugün ülkenin ihtiyacı bu mu? Ülkesini seven, ülkesine aşık herkesin bu konuda çok duyarlı olması lazım. Ülkeyi bölmeye, insanları kutuplaştırmaya çalışmaktan herkes uzak dursun. Galatasaray Kulübü olarak, açıkçası Beşiktaş Kulübünden bir özür bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    "Sosyal medyada bu provokatif olaya bağlı olarak insanlar infial halindeydi"

    Galatasaray Kulübü Başkanı, sarı-kırmızılı camiayı Beşiktaş'a yanıt vermemeleri konusunda uyardı.

    Dursun Özbek, camiasına seslenerek, "Dün akşam sosyal medyada bu provokatif olaya bağlı olarak insanlar infial halindeydi. Buna ne gerek var? Beşiktaş ile 100 yıldan fazla süredir yeşil sahalarda rekabet ediyoruz, bir kardeşliğimiz var. Onların büyüklerine, kurucularına her zaman saygılıyız. Beşiktaşlı yöneticilere soruyorum; Neden buna ihtiyaç duydunuz, bundan ne elde ettiniz veya fayda sağladınız? Taraftarlarımız, kulübümüz ve çalışanlarımızdan bu konuda sakin olmalarını, bu provokatif kalkışmaya da prim vermemelerini, onlara uymamalarını rica ediyorum." diye konuştu.

    Ülkece birlik ve beraberlik içinde olmak gerektiğini dile getiren Özbek, "Hepimizin birbirimizi sevmesi, Türkiye'nin yeni bir yüzyıla başladığı dönemde, bütünleşmiş ve birleşmiş olmayı isterken böyle bir şeyi paylaşmakla bu ülkeyi bölmenin, ülkeye zarar vermenin yeri ve zamanı değil. Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzü, vatanına aşık, vatanını seven insanların topluluğudur. Ancak hiçbir zaman kimsenin yanına yaptıklarını kar bırakmayacağız. Bunun hesabını Galatasaray en son raddesine kadar bu işe sebebiyet verenlerden soracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    Daha önce Fenerbahçe'nin de benzer yakıştırmaları yaptığını hatırlatan Özbek, "Eli kanlı terör örgütü ile Galatasaray'ı ilişkilendirme olayı yeni değil. Daha önce de bir başka kulüp aynı yakıştırmayı yapmaya çalışmıştı. Onlara da, 'Cinayet yerine önce katil gelişmiş.' demiştim. Katil, 'Bu vatandaşı kim öldürdü?' şeklinde soru sorarak kendisini olayın dışına taşımaya çalışırmış. Ben iki olayı da birbirine benzetiyorum. İki olay da birbirinin aynı. Galatasaray'ı eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmek, dünyanın en saçma ve hadsiz işi. Cinayet mahalline önce cinayeti işleyen gelirmiş." diye konuştu.

    "Tete'de bir problem veya risk görmedik"

    Dursun Özbek, Brezilyalı futbolcu Tete'nin transferinde herhangi bir sorun yaşamayacaklarını söyledi.

    Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra kadroya katılan Tete'nin durumuyla ilgili Özbek, "Bu konuda başından beri uluslararası hukukçulardan da yorumlar alarak transferi gerçekleştirdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu transferde herhangi bir problem veya risk görmedik. Tete bizim oyuncumuz. Kısa sürede takıma katılacaktır." şeklinde görüş belirtti.

    Özbek, Chelsea'de forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile ilgili soru üzerine, "Erden bey olayı takip ediyor. Konuyla ilgili bir görüşmeye gitti. Olay çok taze. Detayını bilmiyorum." dedi.

    "Gruplara da kalacağız"

    Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacakları iddiasında bulundu.

    Yapılan yıldız transferlerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek parayla ilgisi olmadığını aktaran Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Galatasaray'ın bu sezonki planlamasında ana hedefimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Oradan gelecek çok büyük miktar para var. Ancak biz planlama yaparken Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paranın üzerinde durmadık. Galatasaray'ın ait olduğu yer Şampiyonlar Ligi. Bize yakışan yer orası. Avrupalı rakiplerimiz de böyle söylüyor. Galatasaraysız Şampiyonlar Ligi pek sevilmiyor. Yaptığımız planlamada Şampiyonlar Ligi gelirleri dikkate alınmadı. Galatasaray tarihindeki en yüksek seviyeli sponsorluk anlaşmalarını yapıyoruz. Yıldız transferi, Galatasaray'a yakışan oyuncuların alınması, gruplara kalıp kalmamamızla ilgili değil. Gerekeni her halükarda yapıyoruz. Taraftarımız merak etmesin. Ayrıca gruplara da kalacağız."

    Etiketler : Galatasaray Adası Başkan Özbek sponsorluk sözleşmesi Sarı-kırmızılı kulüb
    Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

    Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
    Dilan'ın bardağı satışta

    Dilan'ın bardağı satışta
    Tescilli aşk

    Tescilli aşk
    Orhan Baba 79 oldu

    Orhan Baba 79 oldu
    Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

    Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
    Hiçbir ünlü geri dönmedi

    Hiçbir ünlü geri dönmedi
    Evliliği hakkında konuştu

    Evliliği hakkında konuştu
    Bebek mi geliyor?

    Bebek mi geliyor?
    Açıkhava'da senfonik konser

    Açıkhava'da senfonik konser

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX