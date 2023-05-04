04 Mayıs 2023 Perşembe 18:48:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 18:48:00
Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. pic.twitter.com/Wm4EZcnl0W— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 4, 2023
Ayrıntılar geliyor..
- Milli motosikletçiler hafta sonu İspanya'da piste çıkacak
- Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı
- Gran Canaria'nın şampiyon olduğu organizasyonu Türk Telekom ikinci tamamladı
- Bakan Murat Kurum ve ünlü futbolcular depremzede çocuklarla sahaya çıktı
- Bakan Kasapoğlu: 8 binden fazla tesisi gençlerimizle buluşturduk
- Ali Palabıyık sezon sonuna kadar maç yönetmeyecek