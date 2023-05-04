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04 Mayıs 2023 Perşembe 18:48:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 18:48:00

Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler : galatasaray Barış Alper Yılmaz sözleşme
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