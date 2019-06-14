14 Haziran 2019 21:50 | Cuma
Galatasaray-Akhisar finali Ankara'da oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadyumu'nda 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisar Belediyespor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.
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