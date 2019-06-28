28 Haziran 2019 20:16 | Cuma
Galatasaray, Adem Büyük ile sözleşme imzaladı
Galatasaray, her konuda anlaştığı Adem Büyük transferini bitirdi. Sarı kırmızılı tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
KAP'a yapılan açıklamada Galatasaray'ın Adem'e 2019-20 sezonu için 3,5 milyon TL, 2020-21 sezonu için ise 4 milyon TL ödenyeceği belirtildi.
31 yaşındaki futbolcu, son olarak Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'da forma giyiyordu.
Bonservis ücreti ödenmeden Galatasaray'a transfer olan Adem Büyük, geçen sezon Süper Lig'de 27 maça çıkıp 6 gol ve 2 asist kaydetmişti.
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