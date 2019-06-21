Galatasaray, Adem Büyük ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı

Galatasaray'da son dakika transferi gelişmesi. Adem Büyük Galatasaray'da! Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Adem Büyük ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği Adem Büyük ile yapılan görüşmelerin ardından tecrübeli futblcuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Adem Büyük'ün maaşı TL üzerinden olacak.

Öte yandan alacakları nedeniyle Bursaspor'a ihtar gönderen ve sözleşmesinin feshi için TFF'ye başvuran Yusuf Erdoğan konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yusuf Erdoğan, Bursaspor'dan parasını alamadığı gerekçesi ile Sözleşme feshi için TFF'ye başvurdu. Sarı kırmızılılarda teknik heyet de Yusuf'un transferine onay verdi. (Futbolarena)