Galatasaray, Aboubakar için Porto'ya resmi teklifte bulundu

Galatasaray, transfer listesinde yer alan Vincent Aboubakar için ilk resmi hamlesini gerçekleştirdi.

Portekiz basınından Sport TV'de yer alan habere göre; Galatasaray, Aboubakar için Porto'ya resmi teklini iletti. Haberde; Aboubakar'ın Portekiz ekibinden ayrılması için doğru zaman olduğu vurgulandı.

Aboubakar'ın da daha önce Türkiye'de oynadığı için G.Saray'a sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

PORTO'DA 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 11 maçta 589 dakika süre alan Aboubakar, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. (Sporx)