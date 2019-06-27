Galatasaray, Aboubakar için Porto'ya resmi teklifte bulundu
Galatasaray'ın bir dönem Beşiktaş'ta da kiralık olarak oynayan Vincent Aboubakar için Porto'ya teklifini ilettiği belirtildi.
Galatasaray, transfer listesinde yer alan Vincent Aboubakar için ilk resmi hamlesini gerçekleştirdi.
Portekiz basınından Sport TV'de yer alan habere göre; Galatasaray, Aboubakar için Porto'ya resmi teklini iletti. Haberde; Aboubakar'ın Portekiz ekibinden ayrılması için doğru zaman olduğu vurgulandı.
Aboubakar'ın da daha önce Türkiye'de oynadığı için G.Saray'a sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.
PORTO'DA 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 11 maçta 589 dakika süre alan Aboubakar, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. (Sporx)
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