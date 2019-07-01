'Galatasaray’a gitmek istiyorum’

GÜNEŞ

■ GALATASARAY, Onyekuru’ya kavuşuyor… Geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak takıma gelen ve gösterdiği performansla kazanılan çifte kupada başrolü oynayan Nijeryalı oyuncu, yeni yılda da Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. İstanbul’da mutlu olan 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın yeniden kiralama teklifini kabul etmeyen Everton’a menajeri aracılığıyla gönderdiği mesajda resti çekti ve İngiliz kulübünü ikna etti.

İSTANBUL’DA ÇOK MUTLUYUM

■ KESİN bir dille Galatasaray’da bir sezon daha forma giymek istediğinin altını çizen Onyekuru, “Galatasaray Türkiye’nin en büyük kulübü, başında da Fatih Terim var. Ben Fatih Terim’le seviye atladım. İstanbul’da çok mutluyum ve yeniden Galatasaray forması giymek istiyorum. Benin 1 yıl daha oynamam sizin içinde iyi. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğiz ve değerim daha da artacak. Siz de daha iyi bir ücret kazanabilirsiniz “ dediği belirtildi.

KİRALAMA ÜCRETİ ARTTI

■ ONYEKURU’NUN bu kararlı tavrı ve net konuşması sonrasında Everton Yönetiminin tavrı değişti ve Galatasaray’ı masaya davet etti. Yapılan görüşmede taraflar bir yıl daha kiralama konusunda anlaştı. Sarı-Kırmızılılar, Everton’a geçen yıl 800 bin euro kiralama ücreti ödemişti. Bu yıl bu rakam 1 milyon 250 bin euro oldu. Onyekuru da Galatasaray’dan net 1.5 milyon euro alacak. Şampiyonluk ve kupa bonuslarıyla birlikte bu rakam 1 milyon 750 bin euroya kadar çıkabilecek.