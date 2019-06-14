14 Haziran 2019 16:03 | Cuma
Gabriel Obertan Trabzonspor'da
Trabzonspor, transferde ters köşeye imza atarak geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor'da forma giyen Gabriel Obertan ile anlaşma sağladı.
Trabzonspor transferde sağ gösterip sol vurdu... Kanatlara oyuncu arayan bordo-mavili takım, BB Erzurumspor'un Fransız sağ açığı Gabriel Obertan ile prensipte anlaştı.
30 yaşındaki oyuncunun, sözleşmesinde 'takımı küme düşerse serbest kalır' maddesinin yer aldığı ve transferin bonservis bedeli ödenmeden gerçekleştirileceği öğrenildi.
(Sabah)
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