G.Saray ve F.Bahçe'nin de ilgilendiği Ze Luis için Porto da devreye girdi

Transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesine giren Spartak Moskova'nın Yeşil Burun Adaları pasaportuna sahip forveti Ze Luis için son olarak devreye Porto girdi.

Portekiz ekibinin teknik direktörü Sergio Conceiçao, 28 yaşındaki forveti istediklerini resmen açıklarken transfer için başkanla kavga ettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

''İSTEDİĞİM BİR OYUNCU''

Portekiz basınına konuşan Sergio Conceiçao, ''Transfer konusunda başkanla kavga ettiğim haberleri çıktı. Bunların tamamı yalan. Bu haberleri okurken gülüyorum. Ze Luis, istediğim bir oyuncu. Takımıma katkı sağlayabilecek her oyuncuyu isterim. Buna Ze Luis dahildir. Transfer için konuşma halindeyiz, görüşmeler sürüyor.'' dedi.

Ze Luis, geçtiğimiz sezon Spartak Moskova formasıyla 36 maça çıkarken 14 gol kaydetmişti.