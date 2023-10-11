VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Grup Toplantısı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
İsrail-Filistin çatışması nedeniyle gemilerde ek tedbirler uygulanacak
İnternet ihbarlarında geçen yıl iki başvurudan birini "kumar" ve "bahis" şikayetleri oluşturdu
Dev kruvaziyer İsrail-Filistin çatışması nedeniyle rotasını Hayfa yerine Marmaris'e çevirdi
Bakan Uraloğlu'ndan İsrail ve Filistin'deki Türklerin tahliyesine yönelik açıklama
11 Ekim 2023 Çarşamba 11:55:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 11:55:00

Futgolfte 2023'ün altıncı etabı Bodrum'da düzenlendi

ABONE OL

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın altıncı etabı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Bodrum Regnum Golf & Country Club'ta düzenlenen Bodrum Regnum Cup ile gerçekleşti.

100'e yakın oyuncunun katıldığı Bodrum Regnum Cup'ta, birinci sırayı alan Göksel Aksu, 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası altıncı etabının şampiyonu oldu.

Maçkolik, Acıbadem Sports, Polygreen, Dost Cam, Makhill Taşımacılık, Lig Radyo, Renk Matbaa ve Bodrum Regnum Golf & Contry Club'un sponsorluk desteğinde bulunduğu Bodrum Regnum Cup'taki çeşitli yarışmalarda ve kategorilerde derece yapan isimler şu şekilde:

Erkek - Genel Kategori

1-Göksel Aksu

2-Aydın Yılmaz

3-Zafer Altınok

4-Cem Erman

5-Emrah Sina

6-Levent Egel

7-Evren Sürmen

8-Barış Karabulut

9-Selçuk Bir

10-Tanıl Akyüz

Erkek Senyör 45+

1-Barış Karabulut

2-Selçuk Bir

3-Ümit Erol

Erkek Senyör 55+

1-Osman Bayazit Genç

2-Aydın Salur

3-Selçuk Çolpan

Maçkolik Pairs Cup

1-Evren Sürmen & Güvenç Özkan

2-Turgut Bingöl & Zafer Altınok

3-Barış Karabulut & Mustafa Kemal Öztürk

Polygreen Hole In One Challenge Şampiyonu

Özgür Yalçın

Makhill Taşımacılık Longest Shot Şampiyonu

Kaan Bultan

Dost Cam Last Day Cup

1-Batuhan Bir

2-Caner Turnagöl

3-Ferşat Balcı

2023 FUTGOLF TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 4 BELLİ OLDU

Bodrum Regnum Cup kapsamında düzenlenen 2023 Futgolf Türkiye Kupası çeyrek finallerinin galipleri de belli oldu.

Can Canıbeyaz, Evren Sürmen, Göksel Aksu ve Selçuk Bir rakiplerini eleyerek son 4'e kalan oyuncular oldu.

2023 Futgolf Türkiye Kupası'nda son 4'e kalan oyuncular, İstanbul'da gerçekleştirilecek Kemer Country Cup organizasyonu kapsamında Final Grubu'nda mücadele edecek ve bu oyun sonunda şampiyon belli olacak.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın yedinci etabı, 3-5 Kasım 2023 tarihlerinde Kemer Country Club'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek.

Etiketler : Bodrum Regnum Şampiyonası Bodrum Cup Muğla Futgolf
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX