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11 Ağustos 2023 Cuma 11:38:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 11:38:00

Futbolda haftanın programı

Kaynak: AA

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Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu, ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG

Bugün:

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)

Yarın:

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

13 Ağustos Pazar:

19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)

21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)

21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

21.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

Yarın:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)

13 Ağustos Pazar:

17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Aktepe)

19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Göztepe-Sakaryaspor (Spor Toto Akhisar)

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Altay (11 Nisan)

Etiketler : süper lig futbol spor
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