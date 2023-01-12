Futbolda 'en iyi' kim? 2022 adayları belli oldu

Futbolda 'en iyi' kim? 2022 adayları belli oldu

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

Bugün başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride üçer finalist belirlenecek ve kazananlar 27 Şubat'ta açıklanacak.

Bu arada İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor formasıyla 22 Mayıs 2022'de Göztepe'ye attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.

Aday gösterilen isimler şöyle:

EN İYİ ERKEK FUTBOLCU

Julian Alvarez (Manchester City)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Karim Benzema (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Sadio Mane (Bayern Münih)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Luka Modric (Real Madrid)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Muhammed Salah (Liverpool)

Vinicius Junior (Real Madrid)

EN İYİ KADIN FUTBOLCU

Aitana Bonmati (Barcelona)

Debinha (North Carolina Courage)

Jessie Fleming (Chelsea)

Ada Hegerberg (Olimpik Lyon)

Sam Kerr (Chelsea)

Beth Mead (Arsenal)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Alex Morgan (San Diego Wave)

Lena Oberdorf (Wolfsburg)

Alexandra Popp (Wolfsburg)

Alexia Putellas (Barcelona)

Wendie Renard (Olimpik Lyon)

Keira Walsh (Barcelona)

Leah Williamson (Arsenal)

Erkek futbolunda en iyi teknik direktör

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)

Pep Guardiola (Manchester City)

Walid Regragui (Fas Milli Takımı)

Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör

Sonia Bompastor (Olimpik Lyon)

Emma Hayes (Chelsea)

Bev Priestman (Kanada Milli Takımı)

Pia Sundhage (Brezilya Milli Takımı)

Martina Voss-Tecklenburg (Almanya Milli Takımı)

Sarina Wiegman (İngiltere Milli Takımı)

EN İYİ ERKEK KALECİ

Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Sevilla)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

EN İYİ KADIN KALECİ

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Mary Earps (Manchester United)

Christiane Endler (Olimpik Lyon)

Merle Frohms (Wolfsburg)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Sandra Panos Garcia-Villamil (Barcelona)

EN İYİ GOL

Mario Balotelli, Amandine Henry, Theo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappe, Francisco Gonzalez Metilli, Marcin Oleksy, Salma Paralluelo, Richarlison, Alessia Russo, Dimitri Payet

EN İYİ TARAFTAR

Abdullah Al Salmi (Saudi Arabistan), Arjantin Milli Takımı, Japonya Milli Takımı