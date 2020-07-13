  • BIST
    117038
  • Dolar
    6,8663
  • Euro
    7,7696
  • Altın
    399,2250
İstanbul
19 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Polonya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan belli oldu
FETÖ, YAŞ öncesi kumpasa girişti
ALES sonuç açıklanma tarihi değişti
Rusya'dan Ayasofya çıkışı: Türkiye'nin kendi içişleri meselesi
Ayasofya kararı sonrası Rusya'dan yeni açıklama
Takibe düşen esnaf kredisine yeniden yapılandırma
6 yıl sonra çıkan 'Baba' kelimesi hüngür hüngür ağlattı
Çin'de 8, Güney Kore'de 62 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Ateş savaşçıları” güne sporla başlıyor
15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda bakım ve yenileme çalışmaları
Charlize Theron'un baklava paylaşımı Gaziantep'i heyecanlandırdı
Sızır Şelalesi'nde yaz güzelliği
Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı
Husilerden Suudi Arabistan'a çifte darbe! Hem komutanlarını hem rafineriyi vurduk
Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Türkiye'nin en büyük firmaları açıklandı
Türk akademisyen icat etti: Yakıt tasarrufu sağlayan motor
Sanayi üretim verileri açıklandı
Başkan Erdoğan Ayasofya'nın özgürleştiği gece ne yaptı?
Borsa haftaya yükselişle başladı
Artvin'de sel felaketi! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de kayıp
Ormanın kralından görkemli yağmur karşılaması
AB dışişleri bakanlarından Brüksel'de zirve
Yunanistan şaşkına döndü: Ayasofya kararı sonrası 'boykot' çağrısı
13 Temmuz 2020 Pazartesi 07:07:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 07:07:00

Futbol camiasından Hatayspor'a tebrik

Kaynak: AA

ABONE OL

TFF ve birçok kulüp, Süper Lig'e yükselen Akdeniz temsilcisi için tebrik mesajları yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig temsilcileri, TFF 1. Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Hatayspor için tebrik mesajları paylaştı.

TFF'nin internet sitesindeki mesajda, "TFF olarak Hatayspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübü, Twitter'dan paylaştığı kutlama mesajında, "TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Hatayspor'u tebrik ederiz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübü de Hatayspor'un Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Süper Lig'e hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Galatasaray Kulübünün mesajında ise, "TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Hatayspor'u başarısından dolayı tebrik ederiz." denildi.

Trabzonspor Kulübü de Twitter'da Hatayspor'un şampiyonlukla ilgili mesajını alıntılayarak, "TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor'u tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz." notunu paylaştı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tebrikler Hatayspor. Aramıza hoş geldiniz medeniyetler beşiği şehri..." ifadelerine yer verildi.

Gaziantep Futbol Kulübünün sosyal medya hesabından, "TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor’u tebrik ederiz." mesajı paylaşıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER