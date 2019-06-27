27 Haziran 2019 10:18 | Perşembe
Furkan Soyalp Başakşehir'e transfer oldu
Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.
Bursaspor'la sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyecek 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, Başakşehir'e transfer oldu. Soyalp, Başakşehir ile 5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. (DHA)
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