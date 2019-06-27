Bursaspor'la sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyecek 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, Başakşehir'e transfer oldu. Soyalp, Başakşehir ile 5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. (DHA)