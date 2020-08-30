Mario Lemina resmen Fulham'da

Fulham, Mario Lemina'yı kiraladı
Kaynak: AA
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transfer oldu.
Fulham Kulübü, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Lemina'nın satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.
Fransa'da Lorient, Olympique Marsilya ve İtalya'da Juventus formaları giyen Lemina, 2017'de Southampton'a transfer olmuştu.
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak görev yapan Lemina, sarı-kırmızılı formayla 28 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.
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