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02 Ağustos 2022 Salı 11:17:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 11:17:00

Fredrik Midtsjö Galatasaray'da

Kaynak: AA

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Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Etiketler : Fredrik Midtsjö Galatasaray Norveçli futbolcu
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