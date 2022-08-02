02 Ağustos 2022 Salı 11:17:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 11:17:00
Fredrik Midtsjö Galatasaray'da
Kaynak: AA
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Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
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