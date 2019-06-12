Fransız ekibi Bordeux, Yusuf Yazıcı için resmi teklife hazırlanıyor

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa’nın devlerini peşine takan Yusuf Yazıcı’ya Fransa’dan bir talip daha çıktı! Daha önce Lille’in peşinde olduğu genç futbolcu için Lille resmi teklifi ni iletirken Ahmet Ağaoğlu bu teklifi reddettiklerini açıklamıştı. Ligue 1’den Bordeaux da Yusuf’u hedefi ne aldı! Bir süredir genç futbolcuyu takip eden kulübün, Trabzonspor’la dirsek temasında olduğu ve kısa süre içerisinde transfer için resmi teklifi ileteceği öğrenildi. Birçok dev kulüp tarafından takip edilen Yusuf ve Abdülkadir Ömür için konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Şartlar ne getirir bilemem ama Yusuf ve Abdülkadir’i kadromuzda tutmak istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

(Akşam)