VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi Aliyev'le görüştü
Tunceli'de teröristlerin kullandığı depo ve sığınak imha edildi
Taksimetrelerin tarife yükleme işlemlerinin detayları düzenlendi
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü affı
Seul'de "Türkiye-Güney Kore Diplomatik İlişkilerinin 65. Yılı Fotoğraf Sergisi" açıldı
Japonya'da 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü saptandı
Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyat yükseltildi
Elmadağ'da elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı
Fransa Açık'ta tek erkeklerde favoriler dördüncü tura yükseldi
Aynı yalan aynı kafa
Komşu ateşle oynuyor!
Putin sinyali verdi: İzin vermeye hazırım
Yerli uzay aracımızla ilgili heyecanlandıran açıklama!
Göz göre göre yalan!
Ukrayna, Türkiye'den yardım istedi
Eski kocasını paylaştı
Roman'dan ilk adımlar
Pijamalı performans
Final 20 Ağustos'ta
Osmanlı'dan 'Yaman' servet
Genç bir cilt için güneşten korunun
Ailelere “Birlikte Yol Alma” tavsiyesi
28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:38:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:38:00

Fransa Açık'ta tek erkeklerde favoriler dördüncü tura yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) favori tenisçiler Novak Djokovic, Alexander Zverev, Rafael Nadal ve Carlos Alcaraz, rakiplerini mağlup ederek dördüncü tura yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, 6. gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde, turnuvanın son şampiyonu dünya 1 numarası Sırbistanlı Djokovic, 195 numaralı seribaşı Slovenyalı Aljaz Bedene'yi 6-3, 6-3, 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

3 numaralı seribaşı Alman Zverev ise 75 numaralı seribaşı ABD'li Brandon Nakashima'yı 3-0 mağlup ederek (7-6, 6-3, 7-6) üst tura adını yazdırdı.

Tek erkeklerde 13 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki dünya 5 numarası İspanyol Nadal da 26 numaralı seribaşı Hollandalı Botic Van De Zandschulp'u 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerin ardından 3-0'la geçti.

Bu sezon Miami Açık ve Madrid Açık'ın aralarında bulunduğu 4 organizasyonda şampiyonluğa ulaşan sezonunun formda ismi 6 numaralı seribaşı İspanyol Alcaraz ise 27 numaralı seribaşı ABD'li Sebastian Korda'yı yine aynı skorla (6-4, 6-4, 6-2) yenerek üst tura yükseldi.

Kanadalı Felix Auger-Aliassime (9 numaralı seribaşı), Sırbistanlı Filip Krajinovic'i 3-0 yenerek dördüncü tur vizesi alırken, turnuvaya tarafsız sporcu olarak katılan 21 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov ise Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi (10 numaralı seribaşı) 3-1 mağlup etti.

Azarenka elendi

Tek kadınlarda ise 23 numaralı seribaşı İsviçreli Jil Teichmann, 15 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka'yı 4-6, 7-5 ve 7-6'lık setler sonrasında 2-1 yendi.

Etiketler : Alman Zverev Belaruslu Victoria Azarenka Miami Açık ve Madrid Açık
Selin kırmızı halıda

Selin kırmızı halıda
Pink Floyd'un davulcusu Türkiye'ye geliyor

Pink Floyd'un davulcusu Türkiye'ye geliyor
10 yıldır çalışıyorum bir evim yok

10 yıldır çalışıyorum bir evim yok
Konser maratonu

Konser maratonu
New York'ta sahnede

New York'ta sahnede
Makyaj paniği

Makyaj paniği
Alkışlar oğluma gelsin

Alkışlar oğluma gelsin
Şampiyona şarkı yazdı

Şampiyona şarkı yazdı
Annesinin Kuzuları sette

Annesinin Kuzuları sette

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX