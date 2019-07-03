Forvet çilesi

GÜNEŞ

PERFORMANSLARI YETERSİZ

GALATASARAY’DA forvet sıkıntısı bitmiyor… Geçtiğimiz sezonun başında Gomis’i gönderen ve yerine transfer yapamayan Sarı-Kırmızılılar, ilk yarıyı Eren Derdiyok’la tamamlamıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, ocak ayı transfer döneminin son gününde golcü krizini Mitroglou ile Diagne’yi kadrosuna katarak bir nebze çözmüştü. Fakat alelacele alınan golcüler takım şampiyon olmasına rağmen istenilen performansı ortaya koyamayınca eleştiri oklarının hedefine oturdu.

SÖZLEŞMEYİ FESHEDEMİYOR

TEKNİK heyette bu iki golcünün performansından memnun olmayınca yolların ayrılmasına karar verildi. Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Mbaye Diagne’yi Arabistan’a satmak isteyen Galatasaray Yönetimi henüz somut bir adım atamadı. Mitroglou ile de sözleşmesini feshedemeyen Sarı-Kırmızılılar, hal böyle olunca yeni golcülere de imza attıramadı. Yarın yeni sezonun startını verecek olan Galatasaray, yine forvetsiz açılış yapacak.