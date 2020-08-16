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16 Ağustos 2020 Pazar 19:21:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 19:21:00

Formula 1 Barcelona'da zirvenin adı Lewis Hamilton

Kaynak: IHA

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2020 Formula 1 sezonunun altıncı yarışında Mercedes-AMG Petronas zirvede yer aldı. Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise bu seneki 4. birinciliğini elde etti.

İspanya’daki Barcelona Pisti’nde gerçekleştirilen yarışı Mercedes-AMG Petronas’ın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazanırken, bu seneki 6. yarışta 4. birinciliğini elde etti. Yarışa ikinci cepten başlayan Valtteri Bottas ise damalı bayrağın altından 3. sırada geçti.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın altıncı yarışında da Mercedes-AMG Petronas zirveyi kimseye bırakmadı. İspanya Grand Prix’sinde pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, baştan sona kontrol ettiği yarışı ilk sırada tamamladı. Mücadeleye 2. cepten başlayan Valtteri Bottas ise damalı bayrağın altından 3. sırada geçti. Bu sonuçla Mercedes-AMG Petronas, markalar sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Sıralama turları sonrasında ilk cebi kazanan Hamilton, liderliği başından sonuna kadar elinde tuttu. Pit stop stratejisini de doğru kuran Britanyalı pilot, Barcelona’daki zaferle, bu sezonki 6. yarışında 4. birinciliğini elde etmiş oldu. Hamilton’un takım arkadaşı Bottas da ikinci sırada başladığı yarışın başında geriye düşmesine karşın toparlandı ve damalı bayrağın altından 3. sırada geçti.

Britanya Grand Prix’si sonrasında Lewis Hamilton 132 puanla pilotlar sıralamasındaki liderliğini korurken Valtteri Bottas da 89 puanla kalarak üçüncü basamakta yer aldı. Mercedes-AMG Petronas ise 221 puanla markalar sıralamasında liderlik koltuğunu korudu.

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