Formula 1 9 yıl aradan sonra İstanbul'da!
Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul'a geri döndü.
Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda eden Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul'a geri döndü.
Detaylar kesin olarak paylaşılmazken, yarış 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak ve 'DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek.
Yarışın seyircili olup olmayacağıyla ilgili kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı.
(Sporx)
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