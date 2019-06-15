Florya’nın yeni Kahraman’ı olacak

GÜNEŞ

■ DEVRE arasında kadroya katılan Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, yeni sezonda bambaşka bir hücum hattıyla taraftarının karşısına çıkacak. Yabancı forvet olarak A sınıfı bir ismi transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim, takımında bir de yerli golcü görmek istiyor. Aslan’ın bu konuda takıma kazandırmayı düşündüğü ilk isim ise A Milli Takım'ın gurbetçi yıldızı Kenan Karaman…

ALMANYA ÇIKARMASI HAFTAYA

■ DÜSSELDORF’TA forma giyen Kenan, forvet ve kanat olarak görev yapabiliyor. Kenan için hafta içinde Almanya’ya gitmeye hazırlanan G.Saray transfer komitesi, Alman ekibiyle masaya oturacak. Transferin 2.5-3 milyon euro gibi bir rakama bitmesi bekleniyor. Öte yandan gurbetçi yıldızın Türkiye temsilcisi Ersin Akan’ın önceki gece TT Stadı’nı sosyal medyadan paylaşması taraftarlarda heyecan yarattı