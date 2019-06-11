FLAŞ GELİŞME! Diagne'ye 15 milyon euro'luk teklif

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Diagne'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Ligin ilk yarısına damga vuran 27 yaşındaki oyuncu bu performansıyla sarı kırmızılı kulübe transfer olmuştu.

İkinci yarıda ise beklentilerin altında kalan Diagne'yi Galatasaray yönetimi iyi bir bonservis bedeliyle satmak istiyor.

Senegalli forvet için son olarak Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ın girişimde bulundu ancak Galatasaray'ın talep ettiği 15 milyon euroluk bonservis bedeli süreci çıkmaza sürükledi.

Diagne için Kasımpaşa'ya 10+3 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Galatasaray, bu rakamın altında gelecek olan teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.

(Sporx)