Fırtına'nın dev kadrosu

GÜNEŞ

BİRÇOK GENÇ ALINDI

TRABZONSPOR’DA yapılan transferler sonrası kadroda oluşan şişkinlik dikkatlerden kaçmadı. Altyapıdan oyuncularını profesyonel yapan Bordo Mavililer 1461 Trabzon'dan da oyuncuları kadrosuna kattı. Genç oyuncularla da kadrosunu genişleten Bordo Mavililer 55 oyuncuyla ligin en fazla oyuncu barından kulübü haline geldi. Trabzonspor Kulübü daha önce 7 oyuncusuyla yollarını ayırmıştı.

BU SAYI AZALTILACAK

BORDO-Mavililer, Luis İbanez, Olcay Şahan, Hugo Rodallega, Hasan Batuhan Artarslan, Semih Karadeniz, Bahadır Han Güngördü, Savaş Çakır ile yola devam etmedi. Trabzonspor’da oluşan 55 kişilik kadronun büyük bir bölümünün Trabzon'da bulunan Ofspor, Yomraspor ve Hekimoğlu Trabzon kulüplerine gönderileceği ifade edilirken geri kalan oyuncuların 1. Lig ev 2. Lig'e gönderileceği gelen bilgiler arasında.