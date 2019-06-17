17 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi
Fırtına Boyd’da karar kıldı
RODALLEGA’DAN bir türlü yanıt alamayan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü’nde forma giyen Tyler Boyd’u gündemine aldı
GÜNEŞ
■ 24 yaşındaki Yeni Zellandalı oyuncu için önümüzdeki hafta Portekiz’e gidilecek ve Guimaraes ile masaya oturulacak. Boyd, Ankaragücü’nde çıktığı 14 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Karadeniz ekibi, Guimaraes ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Boyd için 750 bin euroyu gözden çıkardı.
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