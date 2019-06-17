Fırtına Boyd’da karar kıldı

GÜNEŞ

■ 24 yaşındaki Yeni Zellandalı oyuncu için önümüzdeki hafta Portekiz’e gidilecek ve Guimaraes ile masaya oturulacak. Boyd, Ankaragücü’nde çıktığı 14 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Karadeniz ekibi, Guimaraes ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Boyd için 750 bin euroyu gözden çıkardı.