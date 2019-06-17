  • Bist 100
    92.249
  • Dolar
    5,8773
  • Euro
    6,5962
  • Altın
    253,1018
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İngiliz bakandan Trump'a Han yanıtı İngiliz bakandan Trump'a Han yanıtı
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü
Mursi'nin avukatı Abdulmaksud: Naaşın nereye götürüldüğünü bilmiyoruz Mursi'nin avukatı Abdulmaksud: Naaşın nereye götürüldüğünü bilmiyoruz
Final serisinde Anadolu Efes büyük avantaj sağladı Final serisinde Anadolu Efes büyük avantaj sağladı
Erzurum'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi Erzurum'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Soylu İstanbul'a gelecek turist sayısını ele alırken, ABD'nin S-400 tutumuna değindi Bakan Soylu İstanbul'a gelecek turist sayısını ele alırken, ABD'nin S-400 tutumuna değindi
Elazığ'da dolandırıcılık iddiasında 4 şüpheliden 2'si tutuklandı Elazığ'da dolandırıcılık iddiasında 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
Doç. Dr. Güven: KKKA'da ölüm oranı yüzde 5 civarında Doç. Dr. Güven: KKKA'da ölüm oranı yüzde 5 civarında
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü
Hindistan'da yaşamını yitiren çocuk sayısı 97'ye ulaştı Hindistan'da yaşamını yitiren çocuk sayısı 97'ye ulaştı
Dorukhan için Premier Lig'den dev talip Dorukhan için Premier Lig'den dev talip
Prof. Dr. Xhanari: Türkçe Balkan halklarını birleştiren bir unsur olmuştur Prof. Dr. Xhanari: Türkçe Balkan halklarını birleştiren bir unsur olmuştur
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
FETÖ'nün "dua listesi" davasında 18 sanığa tahliye kararı FETÖ'nün "dua listesi" davasında 18 sanığa tahliye kararı
'Bütün öğretmenlerimiz toplu ulaşımdan bedava yararlanacak' 'Bütün öğretmenlerimiz toplu ulaşımdan bedava yararlanacak'
Hindistan'da sıcak hava nedeniyle 184 kişi yaşamını yitirdi Hindistan'da sıcak hava nedeniyle 184 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de yabancı öğrencilerin vizelerinde gecikmeler yaşanıyor ABD'de yabancı öğrencilerin vizelerinde gecikmeler yaşanıyor
Başkan Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret etti Başkan Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret etti
Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı ile telefonda görüştü Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı ile telefonda görüştü
Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü transfer etti Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü transfer etti
Guatemala'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda kazanan Torres oldu Guatemala'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda kazanan Torres oldu
Türkiye ile Rusya arasında kültürel iş birliği artıyor Türkiye ile Rusya arasında kültürel iş birliği artıyor
Alman-Fransız ortak savaş uçağı projesine İspanya da katıldı Alman-Fransız ortak savaş uçağı projesine İspanya da katıldı
Başkan Erdoğan'dan Mursi'nin vefatının ardından açıklama yaptı Başkan Erdoğan'dan Mursi'nin vefatının ardından açıklama yaptı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Haziran 2019 21:50 | Pazartesi

Final serisinde Anadolu Efes büyük avantaj sağladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yendi.

Lacivert-beyazlılar, seride durumu 3-2 yaparak avantaj elde etti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmenin altıncı maçı, 19 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Yüksek tempoyla başlayan maçın ilk dakikalarında Kalinic ve Ali Muhammed'le skor üreten Fenerbahçe Beko, 2. dakikanın başında 7-3'lük üstünlük kurdu. Moerman'ın etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 12-7 önde geçti. Pota altını savunmakta zorlanan sarı-lacivertli ekip karşısında kolay basketler bulan ev sahibi takım, 8. dakikayı 19-16 üstün bitirdi. Simon'un da skor katkısıyla hücumda ritmini sürdüren Anadolu Efes, çeyreğin bitimine 37 saniye kala farkı 9 sayıya çıkardı: 27-18. Kalan sürede Fenerbahçe Beko, Guduric'le basket bulsa da ilk periyodu lacivert-beyazlılar, 27-20 önde kapattı.

İkinci çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken 13. dakikayı Anadolu Efes, 30-24 üstün geçti. Savunma sertliğini artıran Fenerbahçe Beko, pota altında rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Hücum sürelerini etkili kullanamayan ev sahibi ekip karşısında Ali Muhammed ve Sloukas'la üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan sarı-lacivertliler, 17. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 34-32. Hücumda ritmini kaybeden rakibi karşısında sayılar bulan Fenerbahçe Beko, ilk yarının bitimine 50 saniye kala 37-36 öne geçti. Son hücumda Kalinic'in Moerman'a yaptığı faul sonrasında lacivert-beyazlı basketbolcu üç serbest atış kullandı. Moerman'ın üçte üç yapmasıyla Anadolu Efes, devre arasına 39-37 üstün girdi.

İkinci yarıya Anadolu Efes etkili bir başlangıç yaptı. Topu iyi paylaşarak üst üste basketler bulan ev sahibi ekip, isabetsiz atışlar yapan Fenerbahçe Beko karşısında 23. dakikanın başında farkı 8 sayıya yükseltti: 45-37. Pota altında yeniden temposunu bulan ev sahibi takım, 13-0'lık seri yakalayarak 28. dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 60-42. Oyundan düşen sarı-lacivertli ekip karşısında son bölümde farkı bir ara 22 sayıya (66-44) yükselten lacivert-beyazlılar, final periyoduna 66-47 önde gitti.

Son periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken özellikle Sloukas ve Melih Mahmutoğlu ile skor üreten Fenerbahçe Beko, 36. dakikada farkı 13 sayıya düşürdü: 78-65. Moerman, Dunston ve Larkin'in sayılarıyla farkın daha fazla kapanmasına engel olan Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 82-65. Sarı-lacivertliler, kalan sürede Sloukas ve Ali Muhammed'in basketleriyle maça tutunmaya çalışsa da ev sahibi ekip üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmayı 86-76 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal

Anadolu Efes: Micic 9, Larkin 12, Simon 15, Moerman 26, Dunston 19, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 3, Metecan Birsen

Fenerbahçe Beko: Sloukas 22, Ali Muhammed 15, Kalinic 8, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 12, Guduric 9, Datome 2, Sinan Güler 2

1. Periyot: 27-20

Devre: 39-37

3. Periyot: 66-47

AB İran nükleer anlaşmasının sürmesini istiyor
Başkan Erdoğan'dan Muhammed Mursi mesajı!
Son dakika! Mısır eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu
Boeing'den özür: Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz
Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad ve Aynularab'da yeni SDG oyunu
Türkiye'den Çipras'a yanıt
Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü transfer etti
Pakistan'da çekirge istilası
Pazarcı’dan dikkat çeken yorum: Küçükkaya o soruyu neden soramadı?
Canlı yayın sonrası Binali Yıldırım'dan ilk açıklama
Bu araba pazarında yok yok: İstanbul’un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik
Yeni askerlik sistemi ilgili son dakika açıklaması! Tarih verdi...
Milli Muharip Uçağımız ilk kez Paris Airshow'da tanıtıldı
Diagne için resmi açıklama geldi
İşte o harita... Türkiye'siz şansları yok...
Konut alacaklar dikkat... Ziraat Bankası bugün başlattı...
Pelin Batu: Sokrates'e, Platon'a fahişeler fikir verirdi
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk 'uyuşturucu' şantajı
Bu detayları biliyor musunuz? Çifte tazminat almak için...
Sevgilisini kalbinden bıçaklamıştı! İşte akıbeti...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ