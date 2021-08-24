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24 Ağustos 2021 Salı 22:20:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 22:20:00

Filenin Sultanları grubu lider tamamladı

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2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek gruptan lider çıktı.

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan ve iki yenilgisiz takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada milliler, baştan sona oyun disiplinini koruyarak salondan galip ayrıldı.

Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve üst tura namağlup lider olarak yükseldi.

Sıralamayı yakından ilgilendiren kritik karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlandı.

Ay-yıldızlı ekibimiz ilk seti ve ikinci seti aynı skorla 25-21 kazandı. Filenin Sultanları, üçüncü sette de güçlü rakibinin geri dönüşüne izin vermedi. Seti 25-20 alan Ay-yıldızlı ekibimiz, maçı kazandı.

Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları", sadece ilk maçta Romanya'ya set verdi.

Milliler daha önce Romanya, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya'yı mağlup etmişti.

Mililer, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü ile karşılaşacak.

Turnuvada 8'li finaller, 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Salon: BT Arena

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Sabine Witte (Almanya)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın (Simge Şebnem Aköz)

Hollanda: Anne Buijs, Eline Timmerman, Elles Dambrink, Nika Daalderop, Juliet Lohuis, Britt Bongaerts (Kirsten Knip, Myrthe Schoot, Maret Grothues, Laura Dijkema, Mamit Jasper, Celeste Plak, Indy Baijens)

Setler: 21-25, 21-25, 20-25

Süre: 80 dakika (25, 26, 29)

Etiketler : Mililer Filenin Sultanları hollanda
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