VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Terör konusunda kararlı ve net tavır bekliyoruz"
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Beylikdüzü'nde fabrika yangını! Ekipler sevk edildi
Alman Bild'den çarpıcı Başkan Erdoğan analizi: Her zamankinden daha güçlü
Amerikalı uzman NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: Türkiye-ABD ilişkileri için yeni bir başlangıç
İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor... Klimaların çalışmaması tepki çekti
12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:28:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:28:00

"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi Finalleri'ne İtalya maçıyla başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.

"Filenin Sultanları"nın, ABD'nin Arlington kentinde 17 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek final etabındaki ilk maçı TSİ 22.00'de başlayacak.

Milli takımın final etabındaki kadrosunda Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

Çeyrek finalde ayrıca Polonya-Almanya, ABD-Japonya, Brezilya-Çin maçları yapılacak.

Organizasyonda lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", yarı finale yükselmesi halinde ABD-Japonya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.

Etiketler : FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL Milletler Ligi
'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor

'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor
Sultan'ı yıkan ölüm

Sultan'ı yıkan ölüm
İmparator Sefo

İmparator Sefo
Denizde yaşayacak

Denizde yaşayacak
Aşkı komşuda buldu

Aşkı komşuda buldu
Yükseklik korkusunu yendi

Yükseklik korkusunu yendi
Futbol aşkına

Futbol aşkına
Harbiye coşkusu

Harbiye coşkusu
Aşk mücadele ister

Aşk mücadele ister

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX