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04 Eylül 2021 Cumartesi 20:03:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 20:03:00

Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Mücadele TRT 1 ve trtizle.com'dan canlı yayınlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen milliler bronz madalyanın sahibi oldu.

Birinci set sonucu: Türkiye 25-20 Hollanda

İkinci set sonucu: Türkiye 25-19 Hollanda

Üçüncü set sonucu: Türkiye 25-23 Hollanda

Yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.

Etiketler : filenin sultanları a milli takım voleybol takımı avrupa şampiyonası
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