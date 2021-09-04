Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Mücadele TRT 1 ve trtizle.com'dan canlı yayınlandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen milliler bronz madalyanın sahibi oldu.
Birinci set sonucu: Türkiye 25-20 Hollanda
İkinci set sonucu: Türkiye 25-19 HollandaÜçüncü set sonucu: Türkiye 25-23 Hollanda
Yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.