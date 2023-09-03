Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu!
Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde rakibi Sırbistan'ı 3-2'lik setlerle mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştı. Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.
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