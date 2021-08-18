Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Kadınlar voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı başladı. 4 ayrı ülkede grup maçlarının oynanacağı organizasyonda Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ve Sırbistan ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve ev sahibi Romanya ile birlikte (D) Grubunda yer alıyor.

Ay yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçını Romanya ile yaptı. TRT Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede Filenin Sultanları ev sahibi Romanya'yı 3-1 mağlup etti.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf, ev sahibi takım oldu.

Milliler çok sayıda servis hatası yaptığı ilk setin sonlarında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Romanya, ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-10 ile galip gelerek durumu 1-1'e getirdi.

Milli takım, üçüncü seti de etkili hücum performansıyla 25-20 kazanarak 2-1 üstünlük yakaladı.

İlk setten sonra Romanya'ya üstünlüğünü kabul ettiren Türkiye, dördüncü seti 25-17 ile hanesine yazdırarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Salon: BT Arena

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Romanya: Ungureanu, Ionescu, Carutasu, Buterez, Orlandea, Balintoni, Ciucu (L) (Ariton, Miclaus, A.Cojocaru (L), Matei, M.Cojocaru)

Türkiye: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, İlkin, Simge (L) (Meryem, Meliha, Hande, Buse)

Setler: 25-23, 10-25, 20-25, 17-25

Süre: 103 dakika (31′,20′,25′,27′)

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", gruptaki ikinci maçında 20 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak.

Üst üste 10. kez Avrupa Şampiyonası'na katılan milliler, turnuvanın favori takımları arasında sayılıyor. Son 3 turnuvada son 4 takım arasına adını yazdıran Türkiye'nin toplamda 2 ikinciliği, 2 üçüncülüğü bulunuyor.

Maç takvimi

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

20 Ağustos: 20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos: 17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos: 20.30 Türkiye-Finandiya

24 Ağustos: 17.30 Hollanda-Türkiye

Kadro

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.