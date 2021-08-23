Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı

Filenin Sultanları, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor. Milliler, 4'te 4 yaptı ve son karşılaşmalar öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Finlandiya ise grupta oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt 16 sayıyla en skorer isim olurken, ona Zehra ve Tuğba 9, Hande ve Eda 6, Meryem ve Cansu 3, Yasemin ve Meliha 1 sayıyla katkı sağladı.

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.

Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçti.

Milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda yarın 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

17.30'da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ilk üç karşılaşmasında Romanya'yı 3-1, Ukrayna ve İsveç'i ise 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

Salon: BT Arena

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Igor Schimpl (Slovakya)

Türkiye: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Simge (L) (Buse, Meryem, Yasemin, İlkin, Meliha)

Finlandiya: Riikila, Czakan, Korhonen, Karhu, Madsen, Alanko, Laaksonen (L) (Kylmaaho, Kokkonen, Penttila (L), Heikkiniemi, Öhman, R.Madsen)

Setler: 25-19, 25-12, 25-15

Süre: 72 dakika (24′, 21′, 27′)