Filenin Efeleri'nin Challenger Kupası'nda oynayacağı maçın tarihi belli oldu
Kaynak: AA
FIVB Challenger Kupası, 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da yapılacak. Türkiye-Dominik Cumhuriyeti çeyrek final karşılaşması 28 Temmuz Cuma günü oynanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Challenger Kupası'nda oynayacağı maçın tarihi belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2023 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz'da Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek.
Organizasyon, 8 takımın katılımıyla düzenlenecek. Filenin Efeleri, çeyrek finalde Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türkiye-Dominik Cumhuriyeti çeyrek final karşılaşması 28 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de oynanacak.
Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.
Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Ukrayna-Çin karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
FIVB Challenger Kupası'ndaki diğer eşleşmeler şu şekilde:
Katar-Tayland
Tunus-Şili
Ukrayna-Çin
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