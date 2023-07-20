Filenin Efeleri'nin Challenger Kupası'nda oynayacağı maçın tarihi belli oldu

Filenin Efeleri'nin Challenger Kupası'nda oynayacağı maçın tarihi belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Challenger Kupası'nda oynayacağı maçın tarihi belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2023 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz'da Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek.

Organizasyon, 8 takımın katılımıyla düzenlenecek. Filenin Efeleri, çeyrek finalde Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türkiye-Dominik Cumhuriyeti çeyrek final karşılaşması 28 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de oynanacak.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Ukrayna-Çin karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

FIVB Challenger Kupası'ndaki diğer eşleşmeler şu şekilde:

Katar-Tayland

Tunus-Şili

Ukrayna-Çin