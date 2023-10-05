"Filenin Efeleri" olimpiyat elemelerinde yarın Finlandiya ile karşılaşacak
Kaynak: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 04.00'te başlayacak.
"Filenin Efeleri", elemelerde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Finlandiya ise grupta yaptığı 4 karşılaşmayı da kaybetti.
Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.
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