Fikret Orman'dan jest! 'Hiçbir şeye değişilmez Apo hocam bu dünyada'
Kartal’ın Başkanı, yaza merhaba partisinde yeni teknik direktörleri için, Beşiktaş’ım sen çok yaşa, canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez Apo hocam bu dünyada şarkısını söyledi.
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, Orman’ın sahibi olduğu otelde düzenlenen “Beyaz Geceler” konseptli yaza merhaba partisinde bir araya geldi. Orman, sahneye çıkıp, mikrofonu eline alarak, “Beşiktaş’ım sen çok yaşa canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez Apo hocam bu dünyada’’ şarkısını söylemesi dikkat çekti. Bu jest karşısında duygulanan Avcı ise, Beşiktaş’la sözleşme imzaladıktan sonra camia tarafından büyük bir sevgiyle karşılandığını belirterek, “Bana duyulan bu sıcak yaklaşımdan onur duyuyorum. Bu aileye katıldığım için çok mutluyum. Tüm Beşiktaşlılar’a teşekkür ediyorum. İnşallah şampiyonluğu da böyle kutlarız” diye konuştu.
(Star)
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