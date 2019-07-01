  • Bist 100
    99.697
  • Dolar
    5,6413
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    252,6901
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı
TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında iş birliği protokolü imzalandı TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında iş birliği protokolü imzalandı
Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 40 kişi tutuklandı Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 40 kişi tutuklandı
AÖL 3. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır 2019 AÖL 3. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır 2019
Ağrı merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı Ağrı merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Üniversitelilerden Sosyal Çalışmaya büyük ilgi Üniversitelilerden Sosyal Çalışmaya büyük ilgi
Japonya, bazı ürünlerin Güney Kore'den ithalatına kısıtlama getirdi Japonya, bazı ürünlerin Güney Kore'den ithalatına kısıtlama getirdi
İneğim doğum yaptı, koyunlarım keçilerim bana küstü, ne yapayım İneğim doğum yaptı, koyunlarım keçilerim bana küstü, ne yapayım
Sağlık Bakanı Koca, 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarını yalanladı Sağlık Bakanı Koca, 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarını yalanladı
Ayder Yaylası'nda 'salıncak şikayeti' Ayder Yaylası'nda 'salıncak şikayeti'
İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılıyor İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılıyor
Emine Erdoğan: İslamofobiye karşı en etkin mücadele İslam'ı en iyi şekilde temsil edebilmektir Emine Erdoğan: İslamofobiye karşı en etkin mücadele İslam'ı en iyi şekilde temsil edebilmektir
Fikret Orman: Yarın yayıncı kuruluşla görüşeceğiz Fikret Orman: Yarın yayıncı kuruluşla görüşeceğiz
Fatih'teki korkunç kadın cinayetinde yeni gelişme... Bursa'da yakalandılar Fatih'teki korkunç kadın cinayetinde yeni gelişme... Bursa'da yakalandılar
Suriye'de son 6 ayda bin 864 sivil öldürüldü Suriye'de son 6 ayda bin 864 sivil öldürüldü
Milli Savunma Bakanı Akar, Japon mevkidaşı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Japon mevkidaşı ile görüştü
İhvan'dan Mısır'daki muhaliflere Sisi rejimine karşı birleşme çağrısı İhvan'dan Mısır'daki muhaliflere Sisi rejimine karşı birleşme çağrısı
Günün en çarpıcı fotoğrafları Günün en çarpıcı fotoğrafları
Konya merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 muvazzaf asker yakalandı Konya merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 muvazzaf asker yakalandı
BM Ürdün'deki Suriyeli mültecilere nakdi yardımda bulunduğunu açıkladı BM Ürdün'deki Suriyeli mültecilere nakdi yardımda bulunduğunu açıkladı
Başkan Erdoğan Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü Başkan Erdoğan Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü
Antalya'ya 6 ayda gelen turist sayısı 5 milyon 591 bin 996'a ulaştı Antalya'ya 6 ayda gelen turist sayısı 5 milyon 591 bin 996'a ulaştı
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Düşen Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Düşen Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi
La Casa de Papel 3. sezon tarihi belli oldu! La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? La Casa de Papel 3. sezon tarihi belli oldu! La Casa de Papel 4. sezon ne zaman?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Temmuz 2019 16:04 | Pazartesi

Fikret Orman: Yarın yayıncı kuruluşla görüşeceğiz

Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yarın yayıncı kuruluş ile bir araya geleceklerini açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfının olağan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Orman, toplantıda görüşülen konulara açıklık getirdi.

Fikret Orman, "Yarın futbol federasyonunda BeIN Sports'la federasyon ve Kulüpler Birliğinin katılacağı önemli bir toplantı olacak. Onu istişare ettik. Kulüpler Birliği yetkilileri, ben, Adil Bey, Ali Bey, Ahmet başkan ve Mehmet Sepil başkanla birlikte o toplantıya katılacağız." diye konuştu.

"Giderlerimizin büyük çoğunluğu döviz kurunda"

Kulüplerin giderlerinin büyük oranda dövizle olduğunun altını çizen Orman, yayıncı kuruluşun haklı olduğu noktalar bulunduğunu söyleyerek, "Ortada yapılmış bir ihale var. İhalenin şartları, teminatları, süreleri belirlenmiş vaziyette. Kabul edilmesi gereken bir gerçek var, bizim giderlerimizin büyük çoğunluğu döviz kurunda. Gelirler ise yayın ihalesinin yarısı döviz yarısı lira ama 3 sene evvel stadımızı açtığımızdaki stat gelirlerimiz dolar bazında çok geri düşmüş durumda. Çünkü fiyatlarımızı döviz bazında arttırabilmiş değiliz. Kulüplerin finansal durumları da ortada. Yayıncı kuruluşun yöneticileri bizim dostlarımız, haklı oldukları noktalar var. Bunu sadece ücret olarak görmemek lazım. Hep beraber oturacağız karşılıklı edinlerimizi ve sorumluluklarımızı karşılıklı menfaatlerimizi koruyacak şekilde karar vermek için konuşacağız. Bunlar ticaretin içindeki olaylar. Bunlar başta kulüpleri, federasyonu ve yayıncı kuruluşu ilgilendiren eden şeyler." değerlendirmesinde bulundu.

Yayıncı kuruluşla ilgili olarak B planı olup olmadığı yönündeki bir soruya Fikret Orman, "B planlık bir durum yok. Biz aynı gemide yola çıktık. O gemiyle öbür limana gideceğiz. O liman da 2022'de. O geminin içinde biz yola çıktık. Denizin ortasındayken başka gemiye bakmak bizim açımızdan da onlar açısından da doğru değil. Biz o gözle bakıyoruz, BeIN Sports'un da o gözle baktığına inanıyorum." şeklinde cevap verdi.

"Süreç kötü yönetildi. Sanki kulüplere para aktarılıyormuş gibi algılandı"

Kulüplerin borçlarının Bankalar Birliği tarafından yeniden yapılandırılmasını kamuoyuna anlatamadıklarını belirten Orman, bankaların kulüplere yetkili atamasının söz konusu olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Ne öyle bir talep var ne bir görüşme var. Çok popüler bir oyun olduğu için çok farklı noktalara getirilebiliyor. Yaklaşık 6 aydır bu konuyu kamuoyuna izah edemedik. Demek ki bizde de hata var. O süreç kötü yönetildi. Sanki kulüplere para aktarılıyormuş gibi algılandı. Böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'de finansal bir kriz var. Bankaların yapmış olduğu bütün işlerde mevcut müşterileriyle yapılandırma yapılıyor. Bu bir tek futbolla alakalı bir şey değil. Türkiye'nin büyük grupları da bankalarla oturup borçlarını yapılandırıyorlar. Burada kulüplere yönetim kurulu atanacak gibi bir durum yok. Kulüplerin finansal durumunu düzeltecek, disipline alacak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu hem kulüp lisansıyla alakalı hem de bankalarla yapılacak yapılandırmayla alakalı. Bu kimsenin taviz verdiği bir konu değil. Futbol insanları mutlu eden önemli bir endüstri. Devletimiz de bankalar da bu işe bu gözle bakıyorlar. Türkiye'de finansal bir kriz var. Sanki kulüpleri kurtarma projesi olarak ifade edildi, hayır. Ülkede bir sıkıntı var. Bütün bankalar yeniden yapılandırma yapıyorlar. Bunu bireysel olarak da yapıyorlar. Kredi kartını ödeyemeyenlere bir şeyler yapıyorlar, devletimiz vergi ödemelerine karşılık bir şey yapıyor. Çiftçimize karşı, Türkiye'nin en büyük gururu olan gruplara karşı bir şeyler yapılıyor. Şu anki süreç böyle bir süreç. Futbol da uzayda oynanan bir şey değil bu ülkede oynanıyor. Kurlardaki artış bizi zora soktu. Kulüplerin daralması lazım. Transfer sezonu da eskisi geçmiyor. Herkes temkinli hareket etmek zorunda. Böyle de geçecek gibi gözüküyor. Önümüz netleşince herkesin anlayacağı bir resim ortaya çıkar."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan kulüp lisans talimatı ile ilgili de konuşan Orman şunları söyledi:

"Kulüpler Birliği olarak lisans talimatı yaklaşık 1 sene evvel göreve geldiğimizde ilk yaptığımız hareketti. Kulüp temsilcilerinden oluşturduğumuz heyetle kulüp lisans talimatnamesini biz yazdık, bütün kulüplere de gönderdik. Geldiğimiz son noktada bütün kulüplerin endişelerini de ele alarak federasyona gönderdik. UEFA da yeni kulüp lisanslamasını, Finansal Fair Play'in Türkiye'deki uyarlamasının katı şekilde yapılmasını bekliyordu. Biz de yaklaşık 1,5 senedir çalıştık. Bütün verilerimizi gönderdik. Almış oldukları verilerle beraber federasyon kendi içinde toplandı ve kulüp lisans talimatını açıkladı. Bütün kulüpler aynı fikirde olmayabilir ama kulüplerin endişelerini de federasyona gönderdik, federasyon da ona göre bir karar verdi ve talimatı yayınladı."

"Futbolun marka değerini yukarı çıkarma zorunluluğumuz var"

Yeni TFF yönetiminin çok arzulu şekilde çalıştığını dile getiren Fikret Orman, "Nihat başkan ve ekibi de çok arzulular, çok çalışıyorlar. Zor bir göreve geldiler. Gelir gelmez kulüp lisans talimatı, BeIN Sports'la olan problem gibi sıkıntıları vardı. Bugün de konuştuk beraber komisyonlar kuracağız. Futbolun marka değerini yukarı çıkarma zorunluluğumuz var. Bunu yapmadığımız taktirde, Türkiye Avrupa'nın 6. büyük futbol ekonomisiyken 2022-2023'te çok daha gerilere düşecek. 82 milyonun yaşadığı ülkede altyapıyla alakalı işler ve marka değeri ile alakalı yapılması gerekenler, hakem hataları, disiplin ve tahkim kurullarının verdiği kararlar futbolun marka değeri için önemli şeyler. Onun için beraber çalışacağımız komisyonlar kuracağız." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Uzmanı Caşın'dan önemli 'Libya' açıklaması: Hafter'in amacı...
Tepe taklak olan dolar nereye gidiyor?
Ergenekon davasında karar
Putin'den sonra şimdi de o ismin ayı ile fotoğrafı ortaya çıktı
Son dakika... İran medyası dünyaya duyurdu! Nükleerde kritik sınır aşıldı
Diagne'den çok konuşulacak açıklamalar
Savunma sanayiinde müthiş bir gelişme daha! Tamamen yerli ve milli
Hafter Ankara'nın mesajını aldı! 6 Türk serbest bırakıldı
Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber: Maaşlar artıyor
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Züleyha, Mahmut'un otomobili yerine başkasının otomobilini yaktı
Mehmet Ali Erbil açıkladı: Kardeşime fişimi çekin dedim
Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı
Bir saatte bir milyon beğeni
Başkan Erdoğan Trump'ın yüzüne söyledi: S-400 üç Patriot'a bedel
Resmi açıklama geldi: KKTC'ye düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı!
Libya'da neler oluyor? Türkiye'den Hafter'e çok sert uyarı
Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Doğu Karadeniz için önemli uyarı
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Artık kullanılmayacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ