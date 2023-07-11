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11 Temmuz 2023 Salı 11:38:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 11:38:00

FIBA ile THY Avrupa Ligi, takvim çakışmasını önleme konusunda anlaştı

Kaynak: AA

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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile THY Avrupa Ligi organizasyonları, 2023-24 sezonunda milli takım ve kulüp müsabakalarının çakışmasını önleme konusunda anlaştı.

FIBA tarafından yapılan açıklamada, milli takım ve kulüp düzeyinde takvim çakışmasını önleme konusunda THY Avrupa Ligi ile gelecek sezon için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Basketbolun dünya ve Avrupa kıtası genelinde popülaritesini artırmak amacıyla bu yönde anlaşmaya varan taraflar, gelecek 12 ay boyunca kabul edilebilir çözümlere ulaşmak adına görüşmeler yürütecek.

Etiketler : takvim çalışması thy avrupa ligi basketbol
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