Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci Sivasspor maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Fanatik'in haberine göre, başarılı orta saha oyuncusunun pazar günü oynanacak ve Sarı lacivertliler için Avrupa mücadelesi açısından büyük önem taşıyan Sivasspor karşılaşmasında oynama ihtimali belirdi.