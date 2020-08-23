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23 Ağustos 2020 Pazar 17:37:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 17:37:00

Fenerbahçe'nin yeni transferleri testten geçti

Kaynak: IHA

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Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde devam eden Sarı-Lacivertli takımda, yeni transferlerden Sinan Gümüş ve Filip Novak testten geçerken, Tolga Ciğerci takımdan ayrı özel çalışma yaptı.

Fenerbahçe’de yeni transferlerden Filip Novak ve Sinan Gümüş’e yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testleri yapıldı. Sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan ve dün Topuk Yaylası kampına katılan Tolga Ciğerci de özel program dahilinde çalıştı.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe günü izinli geçiriyor. Yeni transferlerden Filip Novak ve Sinan Gümüş’e ise yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testleri uygulandı.

Öte yandan dün akşam saatlerinde kampa katılan Tolga Ciğerci ise kendisi için ayrılan özel program dahilinde çalıştı.

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