Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'da. Sabah saatlerinde Instagram hesabından yolcuğunu duyuran Alman yıldız İstanbul Havalimanına geldi.

Geçtiğimiz günlerde transferi açıklanan yıldız oyuncu, bugün sarı lacivertlilerle birlikte çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe, Werder Bremen'deki sözleşmesi sona eren Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Alman golcü. geçen sezon Bundeslıga ve Almanya Kupası’nda 12 gol 13 asistle oynamıştı.

1 Temmuz’da topbaşı yapan ve yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de yeni transferler Allahyar Sayyadmanesh ile Murat Sağlam da çalışmalara katıldı.