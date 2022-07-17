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17 Temmuz 2022 Pazar 13:19:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2022 Pazar 13:50:00

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao: Burada olmak benim için büyük onur

Kaynak: AA

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, sarı-lacivertli ekipte forma giymeyi bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olarak tanımladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmektek duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sarı-lacivertlilerin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı oyuncu, "Burada olmak benim için büyük onur. Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi diyebilirim. Çok istekliyim. Gücümü ve mantalitemi göstermek için çok hırslıyım. Maçları kazanıp tekrardan şampiyon olabilmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un kendisine Fenerbahçe'nin hedeflerinden bahsettiğini aktaran Arao, "Hocamız benden ne beklediğini söyledi. Bunları en iyi şekilde göstermeyi istiyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon olan takımı. Uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Baskı altında oynamaya alışığım. Elimden gelenin en iyisini yapıp, şampiyon olmak istiyorum. Gelmeden önce Alex ile konuştum, o burada bir idol. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, derbileri ve maçları kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktörlerini iyi tanıdığını ve oyunculardan neler beklediğini bildiğini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Yüksek yoğunlukta antrenmanlar geçiriyoruz. Hazırlıklarımız güzel geçiyor. Takımın durumunu iyi buldum. En iyi seviyemize ne zaman ulaşırız bilmiyorum ama şu an iyi durumdayız. Çok heyecanlı ve mutluyum. İyi karşılandım. Ev bakıyorum. Önümüzdeki günlerde ailem gelecek. O zaman daha mutlu olacağım. Fenerbahçe'nin tesisleri harika. Çalışabilmek için tüm şartlara sahibiz." şeklinde görüş belirtti.

Hem ön liberoda hem de savunmada görev yapabildiğini aktaran Arao, şans verilmesi halinde her pozisyonda oynayabileceğini dile getirdi.

Kendisini, oyunu kontrol etmek için elinden geleni yapan, yüksek pas yüzdesi yakalamaya çalışan bir futbolcu olarak tanımlayan Arao, şunları kaydetti:

"Kendimi sahada göstermeyi tercih ederim. Her zaman en iyimi vermeye çalışırım. Telaffuz konusunda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bazı Türkçe kelimeler öğrendim. Buraya gelen bir diğer Brezilyalı olmak benim için onur. Umarım şampiyonluk kazanarak kulübün tarihine geçerim. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Bana yapılan yatırımın karşılığını vermek istiyorum. Giydiğim 5 numaranın özel bir anlamı yok. Brezilya'da ön liberolar bu numarayı giyiyor. Luiz Gustavo da benim gibi pas konusunda iyi bir orta saha oyuncusu. Markajda agresif ama ben bununla ilgili konuşma konusunda zorluk yaşıyorum. Kendi futbolumu göstermek istiyorum. Saha dışında bana çok yardımcı oldu."

Etiketler : Samandıra Can Bartu Tesisleri Brezilya Luiz Gustavo
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