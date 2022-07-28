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28 Temmuz 2022 Perşembe 13:06:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 13:06:00

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 14 sezona çıktı

Kaynak: AA

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenen Fenerbahçe, 14 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için 2. ve 3. eleme turu ile play-off eşleşmelerini geçmesi gerekiyordu.

İlk eşleşmesinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 0-0 kaldığı rakibine evinde 2-1 mağlup olarak "devler ligi" hedefini kaçırdı.

8 kez elemeleri geçemedi

Fenerbahçe, Dinamo Kiev mağlubiyetiyle 8. kez elemelerde "devler ligi" hedefinden uzak kaldı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında ilk kez 2002-2003 sezonunda eleme oynayan sarı-lacivertiler, Hollanda'nın Feyenoord takımını geçmeyi başaramamıştı.

Sarı-lacivertliler 3. eleme turunda rakibine deplasmanda 1-0, evinde 2-0 ile boyun eğmişti.

Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda bu kulvarda 2. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Torshavn ekibini sahasında 4-0, deplasmanda ise 5-0'lık skorlarla geçerken, 3. eleme turunda yine Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşmişti.

Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakada deplasmanda 3-1 yenildiği rakibiyle sahasında 2-2 beraber kalmış ve turu geçememişti.

Şampiyon tamamladığı 2010-2011 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 3. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımını geçmeyi başaramamıştı.

Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı eşleşmede evinde ikinci maçı 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne katılamamıştı.

"Devler ligi"ne 2012-2013 sezonunda 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Romanya'nın Vaslui ekibini eleyerek play-off'a yükselmişti. Bu turda ise Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-1 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

2013-2014 sezonunda da bir önceki sezon gibi "devler ligi"ne 3. eleme turundan dahil olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Salzburg takımını eleyerek play-off'a adını yazdırmıştı. Bu turda İngiltere'nin Arsenal takımıyla eşleşen Fenerbahçe evinde 3-0, deplasmanda ise 2-0'lık skorlarla rakibine mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise bu arenada yine Mircea Lucescu'yu geçmeyi başaramamıştı.

O dönem Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 3. eleme turunda eşleşen sarı-lacivertliler, evinde 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-0 yenilmişti.

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da 3. eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. Deplasmanda 1-0 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Sarı-lacivertliler, bu sezon yine Dinamo Kiev ve Mircea Lucescu engelini aşamadı. 2. eleme turunda eşleştiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, evinde ise rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa'nın en büyük organizasyonuna 8. kez elemelerden katılamadı.

2 şampiyonlukta UEFA kararıyla Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyon olduğu 2 sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'ne UEFA kararıyla katılım sağlayamadı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler, 2011-2012 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı.

6 kez katılabildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı.

Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti.

Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçta ise yenilgiden kurtulamadı.

En büyük başarısı çeyrek final

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.

Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

Etiketler : FENERBAHÇE ELEME UEFA
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